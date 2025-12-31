Corpo encontrado foi queimado junto com pneus e entulhos em barraco em Dourados

O corpo encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Recanto do Bosque, em Dourados, foi queimado junto com pneus, madeiras e outros itens. A perícia técnica esteve no local e, aparentemente, se trata de um homem.

De acordo com o site Dourados News, próximo ao local do fato, o barraco era moradia da vítima, que era conhecida por recolher recicláveis

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Segundo apurado no local, populares contaram que a pessoa residente no barraco incendiado não foi vista nesta manhã, porém, a polícia ainda não confirma a identidade da vítima.

Também é investigado se a pessoa foi assassinada antes de ser carbonizada.

O corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também