Interior

Corpo encontrado foi queimado junto com pneus e entulhos em barraco em Dourados

A vítima aparenta se tratar de um homem, segundo a perícia

31 dezembro 2025 - 15h12Taynara Menezes
Corpo foi encaminhado para o IMOLCorpo foi encaminhado para o IMOL   (Foto: Osvaldo Duarte )

O corpo encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Recanto do Bosque, em Dourados, foi queimado junto com pneus, madeiras e outros itens. A perícia técnica esteve no local e, aparentemente, se trata de um homem.

De acordo com o site Dourados News, próximo ao local do fato, o barraco era moradia da vítima, que era conhecida por recolher recicláveis

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. 

Segundo apurado no local, populares contaram que a pessoa residente no barraco incendiado não foi vista nesta manhã, porém, a polícia ainda não confirma a identidade da vítima. 

Também é investigado se a pessoa foi assassinada antes de ser carbonizada. 

O corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

