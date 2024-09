DOF apreende veículos lotados com mais de uma tonelada de droga na MS-289

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de sexta-feira (6), em Amambai, dois veículos carregados com mais de uma tonelada de drogas, além de prender um homem de 26 e apreender um adolescente de 17.

Os militares realizavam um bloqueio para fiscalização na MS-289 quando deram a ordem de parada aos condutores de três veículos, que seguiam em comboio e em alta velocidade em sentido à Amambai.

Os condutores desobedeceram à ordem de parada e aceleraram, dando início à perseguição que terminou com dois dos veículos sendo alcançados alguns quilômetros depois. O terceiro veículo, um Sedan prata, conseguiu fugir.

Foram detidos os condutores de um Citroen C3, de 17 anos, e o de um GM Onix, de 26 anos. Aos policiais, eles contaram que o condutor do Citroen era responsável em repassar as informações sobre o policiamento na rodovia.

Além disso, também contaram que a droga foi pega em Coronel Sapucaia e teria como destino final o estado de São Paulo.

No total, foram apreendidos 1.187 quilos de maconha, 1,8 quilo de haxixe e 19 quilos de skunk. A droga foi avaliada em R$ 2,79 milhões.

Durante checagem dos veículos, os policiais notaram que o GM Onix foi fruto de furto em Mococa, no interior de São Paulo, e o Citroen C3 foi furtado em Rio Claro, no interior de São Paulo.

A ocorrência foi registrada e o caso entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai.

