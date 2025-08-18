Menu
Interior

Droga vindo da Bolívia é apreendida em Terenos e PF prende caminhoneiro

Carga com 133,6 quilos de cloridrato de cocaína e 6,2 quilos de pasta base seguiria para São Paulo

18 agosto 2025 - 13h22
Drogas estavam escondidas em compartimentos ocultos

Caminhoneiro, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante neste domingo (17), por uma equipe da Polícia Federal com mais de 136 quilos de drogas, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande.

As drogas estavam escondidas em compartimentos ocultos do caminhão. Conforme a PF, a abordagem aconteceu no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo divulgado, na ação, foram apreendidos 133,6 quilos de cloridrato de cocaína e 6,2 quilos de pasta base.

A droga, oriunda da Bolívia, entrou no Brasil pela região de Corumbá e tinha como destino o estado de São Paulo.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal, em Campo Grande, e poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes.

