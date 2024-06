Dupla é presa por estupro de vulnerável contra adolescente em Miranda

Policiais civis de Miranda e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) prenderam durante a manhã de quarta-feira (5), dois indivíduos, de 31 e 42 anos, que estavam com mandados de prisão referentes a um crime de estupro de vulnerável cometido no ano de 2018.

Eles foram julgados e condenados a uma pena de 10 anos de reclusão, devido ao fato, que teve o aumento na pena por ter sido cometido com concurso de duas ou mais pessoas.

Segundo a Polícia Civil, naquela ocasião, em 2018, a vítima na época tinha 16 anos e os indivíduos teriam fornecido bebida alcoólica.

Pela condenação, foi expedido mandados de prisão contra os acusados na terça-feira (4) e eles foram cumpridos pela manhã do dia seguinte.

Os condenados foram conduzidos para a delegacia, onde permanecem à disposição da justiça.

