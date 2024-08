Filhote de anta é resgatado com queimaduras em meio aos incêndios no Pantanal

Em meio aos incêndios que atingem o Pantanal sul-mato-grossense, um proprietário rural entregou, neste sábado (3), um filhote de anta resgatado por ele com queimaduras à Polícia Militar Ambiental de Aquidauana.

O animal foi acondicionado e encaminharam ao Recinto de Amparo e Reabilitação de Animais Silvestres (RARAS) em Bonito, onde ele está recebendo os cuidados necessários para tratas dos ferimentos.

Outro animal, um tamanduá-bandeira, também foi resgatado vítima de queimaduras causadas pelos incêndios no Pantanal. Ele chegou a ser encaminhado para o RARAS para tratamento, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As ações de resgate e reabilitação da PMA em áreas de incêndio tem como objetivo minimizar os danos à fauna causado pelas chamas e garantir a sobrevivência de espécies afetadas.

