Governo de MS leiloa terminal portuário estratégico em Porto Murtinho

O Governo de Mato Grosso do Sul inicia nesta segunda-feira (20), a partir das 9h, horário de Mato Grosso do Sul, o leilão eletrônico do Terminal Portuário de Porto Murtinho, um complexo logístico estratégico de 47.368,81 m² localizado às margens do Rio Paraguai.

Com lance inicial de R$ 16,6 milhões, e estrutura multimodal para exportação e importação, o terminal é uma das apostas do Estado para impulsionar o comércio internacional, em especial com o avanço da Rota Bioceânica.

A condição básica para participação do leilão é o encaminhamento de uma “proposta inicial” para a leiloeira através do e-mail: [email protected]. Os interessados devem enviar propostas iniciais até sexta-feira (24) e realizar o credenciamento na plataforma Regina Aude Leilões, onde ocorrerá toda a disputa.

Além da área portuária, o vencedor assumirá equipamentos logísticos modernos e acesso facilitado por um rodoanel asfaltado, permitindo operações integradas sem interferir na área urbana do município.

Porto Murtinho, considerado o “Portal da Rota Bioceânica”, tem atraído atenção por sua posição estratégica na conexão do Brasil com mercados da Ásia, Oceania e América do Norte, com uma redução prevista de até 17 dias no transporte de mercadorias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também