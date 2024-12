Homem ataca policiais com machado e morre após ser ferido a tiros em Dourados

Rodrigo Gonçalves, de 29 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (23), após ser ferido a tiros por uma equipe da Polícia Militar. A ação foi um revide após o homem tentar atacar os policiais com um machado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

O caso aconteceu após a equipe ser acionada, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para atender uma situação de um paciente psiquiátrico na aldeia.

Diante do chamado, as duas equipes se deslocaram para o local e ao chegarem no endereço, encontraram Rodrigo com um comportamento extremamente agressivo. Armado com um machado, ele partiu para cima dos policiais e socorristas que estavam no local.

Segundo o site Ligado na Notícia, para conter os avanços do homem armado, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo e atingiram o indivíduo. Ele foi socorrido pela equipe do Samu que estava pelo local.

Rodrigo chegou a ser encaminhado para atendimento médico no Hospital da Vida, mas morreu momentos depois que entrou na unidade hospitalar.

