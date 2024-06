Homem é agredido com martelada e tijolada em distrito de Chapadão do Sul

Homem, de 54 anos, foi socorrido durante a noite deste domingo (23), após ser agredido com martelada e tijolada no distrito de Indaiá do Sul, em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande.

Informações disponibilizadas pelo Corpo de bombeiros apontam que a vítima estava com ferimentos na cabeça e na região do rosto, principalmente no supercílio.

Ele havia sido agredido com uma tijolada no supercílio, enquanto o ferimento na cabeça foi provocado por uma martelada.

O homem, apesar dos ferimentos, estava consciente e orientado, sendo encaminhado para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

Nenhum suspeito foi encontrado e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também