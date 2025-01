Homem é assassinado a tiros em frente a própria residência em Corumbá

Wellington Xavier Castelo, de 41 anos, foi assassinado a tiros no início da manhã desta quarta-feira (1°), em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu no cruzamento da rua 21 de Setembro com a rua Delamare, no bairro Cervejaria.

O crime ocorreu enquanto o homem estava na própria residência e viu dois indivíduos pularem o muro e invadirem o local. Ao sair na rua para tentar fugir, se deparou com mais dois indivíduos armados, que atiraram em direção à vítima.

Segundo o site Diário Corumbaense, Wellington tentou fugir mais uma vez, mas foi atingido pelos disparos e caiu a uns 100 metros da residência em que morava. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados por testemunhas, contudo, a vítima não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Militar esteve no local, coletou informações sobre o caso e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada na delegacia de Corumbá. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

