Homem é assassinado a tiros logo após sair de casa em Coxim

Maycon Luan Ferreira Barbosa, de 33 anos, vulgo 'Espanhol Joe Loko', foi assassinado no início da noite desta quarta-feira (4) com vários disparos, incluindo na cabeça, momentos depois que havia saído da residência, no bairro Mendes Mourão, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima teria escutado os barulhos dos tiros e ao sair para verificar a situação, sabendo que o marido havia saído minutos antes, encontrou o homem caído na rua Miranda Reis.

Ela ainda percebeu que pelo menos três pessoas estavam fugindo em direção a um matagal, sendo que um homem portava uma arma de fogo. A companheira da vítima reconheceu dois dos suspeitos, sendo um homem e uma mulher, que já teriam tido desentendimento em datas passadas com Maycon.

Ainda conforme o registro policial, a Polícia Militar soube por meio da mulher que 'Joe Loko' tinha diversos desentendimentos com a suspeita e o outro comparsa, após ele ter realizado um trabalho para a mulher e ela não ter honrado com os pagamentos. Assim, ele chegou a cobrar os valores usando um machado e correu atrás da suspeita.

Porém, após esse episódio, a mulher e o comparsa passaram a ameaçar Maycon de morte.

Após o crime de homicídio, os policiais iniciaram diligências para tentar localizar os suspeitos, mas nenhum deles foi localizado até então. A Polícia Civil e a Científica estiveram no local dos fatos e realizaram os trabalhos de praxe.

Maycon Luan tinha várias passagens pela polícia, inclusive a participação em um homicídio de um jovem há mais de 10 anos.

O caso foi registrado como homicídio simples.

