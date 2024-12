Homem é preso após tentar matar outro com golpes de foice em Sidrolândia

Indivíduo, de 40 anos, identificado apenas como Irineu, foi preso em flagrante no início da noite desta quarta-feira (25), após tentar matar um homem, de 52 anos, com golpes de foice no Jardim São Bento, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o autor teria brigado com a vítima em determinado momento pegou a foice, aplicando um golpe que atingiu o antebraço direito da vítima, causando uma lesão perfuro-cortante.

Além disso, as agressões se estenderam e deixou a vítima com lesões na face, orelha direita e nos lábios. A esposa da vítima, de 59 anos, também sofreu lesões nos lábios causados pelos socos desferidos por Irineu.

A Polícia Militar foi acionada pelo casal que saiu pelas ruas do bairro na tentativa de pedir ajuda. Ao chegar na residência onde aconteceram os fatos, os militares conseguiram abordar e prender o suspeito das agressões. No registro policial, é ressaltado que todas as partes haviam ingerido bebida alcoólica.

Na delegacia, as duas vítimas representaram e pediram medida protetiva de urgência contra o autor.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça, no âmbito da violência doméstica e tentativa de homicídio.

