Homem surta em hospital e é contido com tiro de borracha em Sidrolândia

Homem, de 28 anos, levou um tiro de borracha da Polícia Militar após surtar e partir para cima dos policiais de forma violenta, em uma unidade hospitalar de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Sidronews, a polícia foi acionada na noite desta terça-feira (22) e ao chegar na unidade, encontrou o homem no banheiro.

Quando tentaram realizar a abordagem ao suspeito, ele avançou contra os policiais e resistiu diversas as tentativas de imobilização por parte dos militares.

Vendo a dificuldade em conter o homem, um dos militares disparo de elastômero nas pernas do suspeito. Mesmo recebendo o disparo, o indivíduo segurou o armamento do militar, mas logo foi contido e algemado.

O projétil ficou alojado na região da virilha do homem, que foi atendido ainda no hospital da cidade, mas após os primeiros cuidados, a equipe médica optou por formalizar a transferência para a Santa Casa de Campo Grande para a remoção do projetil.

