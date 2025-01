JD1TV: Chuva forte provoca estragos, invade casas e arrasta até moto em Sonora

A cidade de Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande, enfrentou enormes dificuldades nesta terça-feira (7), após uma forte chuva provocar danos e estragos em várias localidades, além de alagar casas e causar alagamentos em outros pontos do município.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) já havia informado que a tendência era possíveis tempestades para a região centro-norte e foi isso que aconteceu ao longo de terça-feira, preocupando os moradores da cidade.

Em algumas imagens publicadas nas redes sociais, é notável o volume de água nas ruas e um dos vídeos, um motociclista se arrisca em tentar passar pelas águas formadas pela chuva.

Num outro vídeo, uma moradora registra o nível da água, quase encobrindo o próprio veículo que estava estacionado. Em outro ponto da cidade, um comércio teve o espaço invadido pela força da chuva.

Portais de notícias de Sonora e cidades próximas noticiaram que além de todo essa preocupação, uma motocicleta foi arrastada, além do asfalto também ter cedido e levado pela força da água.