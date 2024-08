JD1TV: Dono de bar é preso vendendo drogas para clientes em Dourados

Traficante, de 29 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta quarta-feira (31) pelo Batalhão de Choque, na rua Alice Light Martins, região do Jockey Club, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele estava com mandado em aberto e também foi visto vendendo drogas para clientes em um bar, cujo ele seria proprietário.

Foram encontrados, não apenas no estabelecimento, mas na casa do criminoso, cerca de 58 porções de cocaína, balança de precisão e pouco mais de R$ 1,4 mil em espécie.

Durante patrulhamento na região, o Batalhão de Choque se deparou com o indivíduo que ao ver a viatura, passou a demonstrar nervosismo. Na abordagem, logo ficou constatado que ele estava com um mandado de prisão em aberto e informou que era proprietário do bar.

Um militar percebeu que havia drogas no balcão do estabelecimento. Confrontado sobre a situação, o suspeito afirmou que estava vendendo entorpecentes há algum tempo no local e que havia outros porções na residência onde mora. No imóvel foi encontrada outras porções e uma balança de precisão e o dinheiro.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

