JD1TV: Idoso é atropelado, morre e motorista foge na BR-463, em Ponta Porã

Idoso, de aproximadamente 65 anos, e que não teve a identificação revelada, morreu após ser atropelado por um veículo não identificado na noite deste domingo (30), na BR-463, em Ponta Porã, próximo ao distrito de Sanga Puitã. Ele estava parado no acostamento da rodovia quando foi atingido.

Detalhes do boletim de ocorrência apontam que a vítima tinha 1,65cm, cabelo curto, trajava calça jeans, camiseta laranja, jaqueta azul e tênis cinza, mas não portava documentos. Ele estava com uma motocicleta de origem paraguaia, da marca Kenton.

A vítima sofreu múltiplas fraturas e lesões pelo corpo, não resistindo e morrendo minutos após ser atingido pelo veículo, que fugiu do local sem prestar socorro.

A motocicleta, inclusive, estava parcialmente destruída.

O Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e fizeram todos os levantamentos possíveis para identificar a dinâmica do fato.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.