Bonito, a Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul, registrou fortes chuvas na madrugada de domingo (22). A precipitação, que atingiu cerca de 100 milímetros, provocou a elevação do nível do Rio Formoso e o transbordamento das águas.

Em consequência, o Balneário Municipal foi fechado nesta segunda-feira (23), como informado pela Prefeitura de Bonito nas redes sociais. A situação está sendo monitorada pelas autoridades locais.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agitação das águas do rio, com imagens do transbordamento e da água turva. Segundo internautas, esse fenômeno não ocorre desde 2017. Assista:

