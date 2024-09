Jovem é assassinado com tiro na cabeça em frente a conveniência em Dourados

Júlio César Estigarribia Pereira, de 21 anos, foi morto com pelo menos um disparo de arma de fogo na cabeça no final da tarde deste domingo (22), enquanto estava em frente a uma conveniência, no bairro Dioclécio Artuzi, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu momentos depois no Hospital da Vida.

A Polícia Civil já está investigando o caso e tomou conhecimento que em meses passados, o jovem já havia sofrido outra tentativa de homicídio, escapando ileso. Mas dessa vez, ele não teve a mesma sorte.

Segundo o site Ligado na Notícia, Júlio César estava em uma frente em uma conveniência, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou vários tiros contra o jovem. Um dos disparos acertou a cabeça da vítima, enquanto outro pegou na perna esquerda, na altura da coxa, chegando a atingir o celular que estava no bolso do rapaz.

Após o crime, eles fugiram do local e não foram localizados até o momento. A motivação para o crime ainda é uma incógnita para as autoridades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima e pediu apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) devido à gravidade do ferimento. Ele foi socorrido ainda com vida, mas em estado gravíssimo para o Hospital da Vida.

Na unidade hospitalar, ele chegou entubado e foi internado às pressas, porém, algumas horas após a internação, ele não resistiu e morreu.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

