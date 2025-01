Juiz marca audiência de instrução e julgamento sobre a operação "Tromper"

O juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia, agendou para o dia 7 de fevereiro, às 13h, a audiência de instrução e julgamento de uma das ações decorrentes da Operação “Tromper”. A operação foi deflagrada pelo GAECO (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e investiga um suposto esquema de corrupção na Prefeitura Municipal de Sidrolândia.

Na audiência, o réu Milton Matheus Paiva Matos será o primeiro a ser interrogado, seguido pelos demais acusados, César Augusto dos Santos Bertoldo, Evertom Luiz de Souza Luscero, Odinei Romeiro de Oliveira, Roberto da Conceição Valençuela e Ricardo José Rocamora Alves. Eles devem ser reinterrogados devido à colaboração premiada com Matos.

A ação envolve dez réus, entre eles Ueverton da Silva Macedo, Ricardo José Rocamora Alves, Tiago Basso da Silva, Roberto da Conceição Valençuela, Odinei Romeiro de Oliveira, Evertom Luiz de Souza Luscero, César Augusto dos Santos Bertoldo, Milton Matheus Paiva Matos, Carlos Alessandro da Silva e Flávio Trajano Aquino dos Santos.

O Ministério Público, autor da ação, solicita a condenação dos réus e a indenização de R$ 323.253,02, além da perda definitiva de bens relacionados aos crimes. A denúncia aponta que Ricardo José Rocamora Alves e Ueverton da Silva Macedo fraudaram licitações e contratos com o município de Sidrolândia, entregando mercadorias em quantidades menores do que as contratadas. O esquema é descrito como uma organização criminosa estruturada, que operava com a divisão de tarefas, desde 2019.

