Juiz quer investigação do TJMS sobre vazamento de delação envolvendo Claudinho Serra

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) deve investigar supostos vazamentos de dados sigilosos da delação premiada envolvendo Claudinho Serra, vereador licenciado por Campo Grande e membro do PSDB. Claudinho Serra é acusado de liderar um esquema criminoso na Prefeitura de Sidrolândia.

O pedido de investigação foi encaminhado ao Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, pelo juiz da Vara Criminal de Sidrolândia, Fernando Moreira de Freitas. No ofício, o juiz solicita a apuração do vazamento de informações confidenciais à imprensa.

Claudinho Serra, juntamente com ex-servidores do município e empresários, responde judicialmente por associação criminosa, fraudes em contratos e em licitações públicas, peculato e corrupção passiva. Alguns dos envolvidos tiveram seus bens bloqueados para garantir uma possível restituição em caso de condenação.

O juiz Fernando Moreira de Freitas enviou o ofício ao TJMS destacando a necessidade de investigação: "Ao tempo em que externo os meus cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência a decisão de fls. 4506/4507, em anexo, com o objetivo de apuração de suposto vazamento de dados sigilosos à imprensa, no âmbito deste juízo."

Trechos da delação de Tiago Basso, que revelam detalhes do esquema de desvio sistemático de recursos públicos em Sidrolândia, foram veiculados na imprensa de Mato Grosso do Sul. Isso gerou 'incômodo' à defesa de Claudinho Serra, que criticou a demora no acesso às informações e a ampla divulgação pela mídia.

