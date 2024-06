JD1TV: Confira um dos depoimentos da delação em Sidrolândia

Ex-servidor do setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Sidrolândia, Tiago Basso, revelou detalhes explosivos do possível esquema de corrupção que pode 'implicar'a atual prefeita Vanda Camilo (PP). De acordo com Basso, o esquema vinha ocorrendo desde 2019, mas se intensificou durante o governo de Vanda Camilo.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Gaeco e o Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) estão investigando o caso, onde houve até prisões. Basso citou a prefeita Vanda Camilo em sua delação.

O MPMS acusa Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, o 'Claudinho Serra', vereador licenciado da Capital e genro de Vanda Camilo, de liderar o esquema. Ele teria iniciado os desvios quando foi secretário de Finanças de Sidrolândia, a partir de 2021.

Na delação ao MP, Tiago Basso revelou que o ex-secretário de Fazenda de Sidrolândia e atual vereador de Campo Grande, Claudinho Serra, cobrava 10% de todos os contratos firmados pela Prefeitura.

JD1 Notícias teve acesso à parte da delação na qual o ex-servidor detalha os eventos, assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também