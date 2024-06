Mesmo com liberação de juiz, defesa de Claudinho critica falta de acesso à delação

O advogado Tiago Bunning, representando Cláudio Jordão de Almeida Serra, o "Claudinho Serra", está em uma batalha judicial para obter acesso à delação premiada de Tiago Basso da Silva, ex-servidor envolvido na Operação Tromper.

A operação investiga corrupção na Prefeitura de Sidrolândia, e Claudinho Serra é apontado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) como líder do esquema criminoso que, segundo o Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS), operava no município.

O juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia, informou ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) que retirou o sigilo da delação. No entanto, Tiago Bunning afirma que, apesar disso, ainda não obteve acesso ao conteúdo.

Em nova manifestação ao TJMS, ontem, 17 de junho, às 19h19, Bunning criticou o vazamento de informações sigilosas para a imprensa, que divulgou trechos do depoimento do colaborador.

“A imprensa segue divulgando informações sobre o acordo de colaboração, inclusive com trechos do vídeo do depoimento do colaborador”, afirmou o advogado em petição. Ele classificou o vazamento como "conduta inadmissível em um processo penal" e pediu que a Corregedoria-Geral do TJMS apure o vazamento dos dados.

A defesa já havia recorrido ao TJMS na tentativa de obter acesso ao acordo de delação, mas o desembargador José Ale Ahmad Netto negou a liminar. Agora, o caso deve ser novamente analisado pelo mesmo desembargador, o qual é o relator do Habeas Corpus no TJMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também