Ministério Público investiga dispensa de licitação em Ladário

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um Inquérito Civil para investigar possíveis irregularidades em processos de dispensa de licitação no Município de Ladário. A investigação envolve o fornecimento de refeições a idosos, kits de lanche para crianças e um evento realizado em outubro de 2024, todos relacionados à Secretaria de Assistência Social de Ladário.

O promotor de Justiça Luciano Bordignon Conte é responsável pela condução do inquérito, registrado sob o número 06.2025.00000029-4, que tramita em sigilo na 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá. O Município de Ladário é o requerido nesta apuração.

A abertura do processo foi publicada no Diário Oficial do MPMS, sem a divulgação dos detalhes dos documentos devido à confidencialidade do caso.

