Morre segunda vítima de grave acidente entre carros em Aquidauana

Foram identificados como Eduardo Wesley do Nascimento Ozório, de 23 anos, e Edilson Ricardi, de 33 anos, as duas pessoas que morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (21), na BR-419, no trecho conhecido como 'Estrada do Taboco', em Aquidauana.

Eduardo foi a primeira vítima do acidente, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local. Já Edilson chegou a ser socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu horas depois na unidade hospitalar.

Em decorrência da forte colisão, três pessoas, incluindo uma criança, também ficaram feridos e foram levados ao hospital. A informação do site A Princesinha News apontam que o motorista do Chevrolet Celta e a esposa do passageiro do veículo foram transferidos para Campo Grande.

No mesmo veículo estava Eduardo do Nascimento. Ainda não foi divulgado em qual veículo Edilson estava, se no veículo de passeio ou na Fiat Fiorino, que pertencia a uma empresa de segurança eletrônica.

Os dois veículos seguiam em direções opostas pela rodovia, quando por motivos a serem apurados, houve a colisão frontal entre eles.

Pelo local estiveram, além do Samu, o Corpo de Bombeiros, uma ambulância da cidade e a Polícia Militar. Após a área ser isolada, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram apurando o caso.

