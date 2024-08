Motorista morre durante acidente grave entre carros em Aquidauana

Um motorista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (21), na BR-419, também conhecida como 'estrada do Taboco', em Aquidauana.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, a colisão frontal envolveu um Chevrolet Celta e uma Fiat Fiorino, sendo que ambos estavam trafegando em sentidos opostos pela estrada, quando bateram na frente do aterro sanitário de Aquidauana.

As vítimas foram socorridas pelos funcionários do local, que chegaram primeiro na cena do acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Três vítimas foram socorridas pelas equipes, entre os feridos está uma criança, que não teve a idade divulgada. Devido a dinâmica da colisão, uma das vítimas faleceu ainda no local.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar esteve na cena do acidente, fazendo os levantamentos iniciais sobre a ocorrência. A colisão deixou os dois veículos completamente destruídos.

