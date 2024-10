Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na BR-163, em São Gabriel

O motociclista Nilton Adalto da Silva, de 47 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito com envolvimento de uma carreta na BR-163, em São Gabriel do Oeste, em São Gabriel do Oeste, na noite deste domingo (20).

A colisão foi frontal entre os dois veículos e conforme o site A Rota da Notícia, Nilton seguia no sentido ao bairro Jardim Gramado, quando por um motivo ainda desconhecido, colidiu frontalmente com a carreta.

Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora da pista de rolamento. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o local, contudo, Nilton já estava sem os sinais vitais.

Ainda segundo o site, o condutor da carreta afirmou que o motociclista pilotou por vários metros na contramão e estava em velocidade.

"Eu vi de longe que ele estava na contramão, mas achei que ele iria entrar na rotatória, quando veio chegando perto eu ainda tente tirar a carreta para a contramão, até jogando pra cima de outros carros que vinha no sentido contrário, mas não dava mais tempo e ele acabou batendo do lado direito, no farol da carreta". comentou o motorista.

A Polícia Rodoviária Federal e a CCR MSVia também estiveram pelo local. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para comparecer ao local dos fatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também