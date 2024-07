MP investiga contratação irregular de empresa ligada a servidora em Iguatemi

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito para investigar Luciane Correa Vargas, servidora da Prefeitura Municipal de Iguatemi, devido à contratação de sua empresa pelo órgão público.

O inquérito civil, registrado como 06.2024.00000502-0, foi instaurado por ordem do promotor André Luiz de Godoy e segue em sigilo. Luciane Correa Vargas ocupa o cargo de Chefe de Departamento III na prefeitura, conforme apurado pelo JD1 Notícias através do Portal da Transparência.

A reportagem apurou que existem vários contratos entre a administração e o CNPJ da empresa ligada a Luciane Correa Vargas. Esses dados também estão disponíveis no Portal da Transparência.

