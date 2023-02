Mulher é atingida por tiro, leva facada e fica em estado grave em Dourados

Uma jovem, de 20 anos, foi atingida por um tiro e levou uma facada na madrugada de terça-feira (31) no bairro João Paulo II, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. A mulher está em estado grave e foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima foi identificada como Natália Cardoso de Lima Centurião e recebeu atendimento médico de uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e depois encaminhada ao Hospital da Vida.

Ainda conforme o site, ela foi atingida por um tiro na barriga e esfaqueada no braço direito.

Ela foi encontrada caída na rua Brasil e apresentava os ferimentos. A Polícia Civil tentou buscar mais detalhes com a vítima, porém, devido ao quadro de saúde, não foi possível levantar detalhes sobre o ocorrido.

Dessa forma, a polícia aguarda melhora clínica da jovem para tentar pistas sobre o suspeito (a) e a motivação da tentativa de feminicídio.

