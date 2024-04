Rapaz mata mulher a facadas e fere outra após uso de drogas em Naviraí

Fernanda Campos Sales, de 36 anos, foi assassinada com vários golpes de faca na manhã desta terça-feira (23) em uma residência na Travessa Sete de Setembro, no centro de Naviraí - a 365 quilômetros de Campo Grande. O suspeito trata-se de Guilherme Maldonado Estabulis, de 24 anos, preso sob escolta no hospital da cidade, após ficar ferido na confusão enquanto eles usavam drogas.

Ele também teria atentado contra a vida de Alessandra de Oliveira Nascimento, de 31 anos, que conseguiu se salvar, sendo socorrida por equipes de resgate e está internada na unidade hospitalar após também ser atingida com golpes de faca pelo suspeito.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo hospital, pois duas pessoas haviam dado entrada na unidade com ferimentos provocados por faca. Os militares conversaram com Alessandra, que explicou ela, Fernanda e Guilherme estavam em uma residência usando drogas e em determinado momento, houve uma discussão.

Armado com uma faca, o suspeito desferiu golpes contra a Fernanda e Alessandra, depois se automutilando na tentativa de tirar a própria vida. A sobrevivente conseguiu deixar o local e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fez o atendimento e a encaminhou para o hospital, sendo que minutos depois, Guilherme também deu entrada no local.

A mulher apontou a residência dos fatos, dizendo que a vítima teria ficado pelo local com ferimentos graves. Assim, os militares se deslocaram para a residência e encontraram Sales caída no chão e com muito sangue ao redor, acionando o Corpo de Bombeiros, que ao chegar na cena do crime, apenas constataram o óbito da mulher.

Versão do suspeito - Estabulis explicou para a Polícia Militar que estava na residência consumindo as drogas na companhia das mulheres, Fernanda teria surpreendido ele desferindo alguns golpes de faca e mesmo ferido, conseguiu tomar a faca dela e contragolpeando ela, ação que também recaiu sobre Alessandra, que ficou ferida. Segundo o rapaz, ele imaginou que as duas estariam planejando pegar a droga que seria de sua propriedade.

Ainda conforme o registro policial, Guilherme apresentava lesão na mão direita, rosto do lado direito e na parte da frente do pescoço. Já Alessandra estava com lesões no joelho esquerdo, baço esquerdo, tórax, rosto, boca e pescoço, enquanto Fernanda, que acabou morrendo, tinha lesões no braço esquerdo, boca, nariz e um corte profundo no pescoço.

Após os atos e diligências, o suspeito recebeu voz de prisão e permaneceu sob custódia no hospital de Naviraí. A faca utilizada no crime não foi localizada pelos policiais.

