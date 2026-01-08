Mulher sofre lesão no pé após acidente entre bicicleta elétrica e carro em Maracaju

Uma mulher de 36 anos foi socorrida na tarde de ontem (7/jan), após se envolver em um acidente de trânsito na rua Senador Felinto Müller, região central de Maracaju. A colisão envolveu uma bicicleta elétrica, conduzida pela vítima, e um carro de passeio.

De acordo com as informações apuradas, a ciclista seguia pela via quando acabou colidindo com o veículo. Com o impacto, ela sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico imediato.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Militar (PMMS). A vítima foi encaminhada ao Hospital Soriano Corrêa da Silva, apresentando ferimento no pé direito, além de estar desorientada, com fala baixa e relatando forte dor de cabeça.

A condutora do carro permaneceu no local, colaborou com todos os procedimentos e relatou que, ao realizar a travessia da via, respeitou a sinalização de parada obrigatória e sinalizou a conversão. Segundo ela, não percebeu a aproximação da bicicleta elétrica, o que teria ocasionado a colisão.

Posteriormente, a motorista se comprometeu a arcar com as despesas decorrentes do atendimento e do tratamento médico da vítima.

Aumento de acidentes

O comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Maracaju, tenente-coronel Nelson Vieira Tolotti, manifestou preocupação com o aumento dos sinistros de trânsito no município. Segundo ele, somente em 2025 já foram registrados 122 acidentes de trânsito na área urbana, o que representa um aumento aproximado de 10% em relação ao ano anterior.

Conforme os levantamentos realizados a partir dos registros das ocorrências e das declarações das partes envolvidas, cerca de 62% dos acidentes tiveram como causa principal a falta de atenção dos motoristas, enquanto 22% ocorreram por desobediência à sinalização viária.

“A Polícia Militar segue atuando de forma preventiva e educativa, mas é fundamental que condutores, ciclistas e demais usuários das vias adotem comportamentos seguros, respeitem a sinalização e redobrem a atenção, especialmente em cruzamentos”, destacou o comandante.

A Polícia Militar reforça que a prudência, o respeito às normas de trânsito e a atenção constante são essenciais para a preservação de vidas e para a redução de acidentes em Maracaju.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também