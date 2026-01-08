Menu
Menu Busca quinta, 08 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

Mulher sofre lesão no pé após acidente entre bicicleta elétrica e carro em Maracaju

A vítima foi encaminhada ao Hospital Soriano Corrêa da Silva

08 janeiro 2026 - 13h24Vinícius Santos
Acidente - Acidente -   (Foto: WhatsApp / JD1)

Uma mulher de 36 anos foi socorrida na tarde de ontem (7/jan), após se envolver em um acidente de trânsito na rua Senador Felinto Müller, região central de Maracaju. A colisão envolveu uma bicicleta elétrica, conduzida pela vítima, e um carro de passeio.

De acordo com as informações apuradas, a ciclista seguia pela via quando acabou colidindo com o veículo. Com o impacto, ela sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico imediato.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Militar (PMMS). A vítima foi encaminhada ao Hospital Soriano Corrêa da Silva, apresentando ferimento no pé direito, além de estar desorientada, com fala baixa e relatando forte dor de cabeça.

A condutora do carro permaneceu no local, colaborou com todos os procedimentos e relatou que, ao realizar a travessia da via, respeitou a sinalização de parada obrigatória e sinalizou a conversão. Segundo ela, não percebeu a aproximação da bicicleta elétrica, o que teria ocasionado a colisão.

Posteriormente, a motorista se comprometeu a arcar com as despesas decorrentes do atendimento e do tratamento médico da vítima.

Aumento de acidentes

O comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Maracaju, tenente-coronel Nelson Vieira Tolotti, manifestou preocupação com o aumento dos sinistros de trânsito no município. Segundo ele, somente em 2025 já foram registrados 122 acidentes de trânsito na área urbana, o que representa um aumento aproximado de 10% em relação ao ano anterior.

Conforme os levantamentos realizados a partir dos registros das ocorrências e das declarações das partes envolvidas, cerca de 62% dos acidentes tiveram como causa principal a falta de atenção dos motoristas, enquanto 22% ocorreram por desobediência à sinalização viária.

“A Polícia Militar segue atuando de forma preventiva e educativa, mas é fundamental que condutores, ciclistas e demais usuários das vias adotem comportamentos seguros, respeitem a sinalização e redobrem a atenção, especialmente em cruzamentos”, destacou o comandante.

A Polícia Militar reforça que a prudência, o respeito às normas de trânsito e a atenção constante são essenciais para a preservação de vidas e para a redução de acidentes em Maracaju.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
Câmara de Deodápolis gastou mais de meio milhão de reais com diárias em 2025
Arma usada no ataque -
Interior
Após atacar desafeto com facão, homem é preso pela PM em distrito de Rio Brilhante
Apreensão do BPMRv/PMMS -
Polícia
Fiscalização da Polícia Rodoviária flagra carga ilegal de cigarros e agrotóxicos na MS-134
Um dos cães que morreu -
Polícia
Moradores do distrito de Porto Vilma cobram investigação após mortes de cães em Deodápolis
Trabalhador rural morre após ser atacado por abelhas em fazenda de Jardim
Interior
Trabalhador rural morre após ser atacado por abelhas em fazenda de Jardim
Menina sofria violência sexual -
Justiça
Tio-avô é condenado a 16 anos de prisão por abusos contra criança de 10 anos em MS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Contrato com escritório de advocacia em Eldorado é investigado pelo MPMS
Prefeitura de Nova Alvorada do Sul -
Interior
MPMS não identifica má-fé e encerra investigação sobre honorários em Nova Alvorada do Sul
Homem tenta dar calote em pizzaria, sai correndo, mas é preso pela PM em Três Lagoas
Interior
Homem tenta dar calote em pizzaria, sai correndo, mas é preso pela PM em Três Lagoas
Parte da equipe policial da operação -
Justiça
STJ nega soltura de investigado na operação 'Intactus' em MS

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande