Peão é socorrido após levar coice de cavalo em fazenda em Aquidauana

Jovem, que não teve a identificação revelada, foi socorrido durante a segunda-feira, dia 29 anos, após ter levado um coice de um cavalo em uma propriedade rural na cidade de Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi socorrido por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), após conseguir uma carona com um casal que encontrou os socorristas na MS-170.

Segundo informações do portal Conexão Sudoeste, o peão apresentava uma suspeita de fratura fechada no antebraço direito.

Ainda conforme a versão do jovem, ele estava no próprio cavalo quando levou o coice. Ele teve o antebraço imobilizado e foi posteriormente encaminhado para o Pronto-Socorro de Aquidauana.

