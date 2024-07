Polícia caça acusado de matar idoso em milharal em Ponta Porã

Rafael Bernarski, de 31 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil de Ponta Porã, a 314 quilômetros de Campo Grande, sob a acusação de ter cometido o assassinato do idoso Salvador Manoel dos Santos, de 87 anos, ocorrido em 19 de maio deste ano, na região do Itamarati.

Rafael Bernarski já possui passagens policiais, incluindo registros por tráfico de drogas. Além do mandado de prisão temporária pelo homicídio de Salvador Manoel dos Santos, já existia contra ele um mandado de prisão relacionado ao tráfico de drogas.

Conforme noticiado na época, o corpo da vítima, foi encontrado em uma plantação de milho, cerca de 200 metros da residência na propriedade rural.

A vítima apresentava diversas perfurações pelas pernas, nas mãos, no peito e no pescoço, segundo consta no boletim de ocorrência. O facão utilizado no crime estava próximo ao corpo, com manchas de sangue e foi apreendido pela polícia.

Uma testemunha, vizinho da chácara, relatou que por volta das 14h30 de domingo, um indivíduo identificado como Rafael esteve em sua propriedade rural, bastante alterado, com um facão em punho e com uma faca menor na cintura, dizendo que havia encontrado o idoso morto no meio da plantação de milho.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Ponta Porã.

