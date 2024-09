Polícia recupera celulares roubados no ano passado em Ivinhema

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ivinhema, localizou nesta sexta-feira (6) dois aparelhos celulares que haviam sido furtados no município em 2023.

Segundo o apurado pela polícia, o primeiro celular teria sido furtado na região central da cidade, durante uma feira tradicional que ocorre quinta-feira, já o segundo aparelho foi furtado diretamente da residência da vítima.

Após o registro do boletim de ocorrência, a polícia deu início à trabalho investigativo e, na sexta-feira, conseguiu identificar a possível localização dos aparelhos celulares subtraídos.

O primeiro aparelho foi localizado em uma residência no bairro Vitória, em Ivinhema, em posse de uma mulher, de 25 anos, que responderá pelo crime de receptação.

Já o segundo aparelho estava em Curitiba, capital do Paraná. Por estar fora do Estado, foi necessário contato com os policiais civis paranaenses, que localizaram o aparelho sob posse de uma mulher, de 48 anos, que também responderá por receptação.

As investigações continuarão buscando identificar os demais envolvidos no crime de furto e também na remessa de um dos celulares furtados para outro Estado.

