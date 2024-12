Promotora investiga coordenador de programa social em Nioaque por compra de votos

A Promotoria Eleitoral da Comarca de Nioaque investiga Taliel Vargas Costa Couto de Souza, coordenador do programa "Mais Social", sob suspeita de captação ilícita de sufrágio. A investigação está sendo conduzida pela promotora Mariana Sleiman, no Procedimento Preparatório Eleitoral nº 06.2024.00001212-0, que tramita em sigilo.

Em 18 de setembro deste ano, a Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Eleitoral, deflagrou a Operação Clean Suffragium, com o objetivo de combater a coação de eleitores no município de Nioaque. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de computadores e telefones celulares.

As investigações revelaram que um servidor do governo estadual estaria ameaçando cancelar benefícios sociais de eleitores que não votassem em um candidato específico ou que apoiassem a campanha de seu adversário. O prédio onde o programa "Mais Social" funciona foi um dos locais vasculhados durante a operação.

