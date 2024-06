Rapaz morre durante capotamento de veículo em acidente em Corumbá

Thiago Surubi Campos, de 21 anos, morreu durante um acidente de trânsito no final da tarde deste sábado (15), no cruzamento da rua Paraná e Antônio João, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. Ele acabou capotando o veículo que conduzia, um Fiat Pálio.

Informações do site Diário Corumbaense apontam que ele foi atingido por um veículo Chevrolet Tracker. No momento que as unidades de socorro foram acionados, o jovem já estava sem os sinais vitais e nada puderam fazer.

O site pontua ainda que o corpo de Thiago estava fora do carro, indicando que ele não usava cinto de segurança no momento do acidente.

O registro policial do acidente explica que o Tracker seguia pela rua Antônio João e ao fazer o retorno com a rua Paraná, o motorista, de 48 anos, alegou que não viu o carro em que Thiago estava e gerou a colisão, que levou ao capotamento do Fiat Pálio.

Ele não se feriu, mas Thiago acabou perdendo a vida no sinistro de trânsito.

Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local.

