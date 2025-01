TCE-MS fará auditoria na prefeitura de Nova Alvorada do Sul

A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Nova Alvorada do Sul serão submetidas a uma Auditoria de Conformidade realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). A medida foi oficializada em portaria assinada pelo presidente do tribunal, Conselheiro Jerson Domingos.

Conforme o Manual de Auditoria de Conformidade do TCE-MS, esse tipo de avaliação tem o objetivo de verificar, de forma independente, se as atividades, transações financeiras e informações estão em conformidade com as normas aplicáveis. A auditoria também analisará atos relacionados a licitações e contratos firmados pelo município.

O município é administrado pelo prefeito José Paulo Paleari (PP), que está em seu segundo mandato consecutivo após ser reeleito em 2024. Os resultados da auditoria poderão levar à adoção de medidas corretivas ou sanções, caso sejam identificadas falhas ou descumprimentos de normas.

