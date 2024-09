TJ eleva pena de réu por assassinato da mãe em Nova Andradina

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) conseguiu aumentar a pena de um réu condenado por matar a própria mãe em Nova Andradina, em janeiro de 2022. Inicialmente, o réu foi sentenciado a 20 anos e 5 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

As qualificadoras do crime incluem motivo de gênero, uso de meio cruel e traição. O crime ocorreu em 23 de janeiro de 2022, quando o réu atacou a mãe com cerca de 30 golpes de um instrumento perfurocortante. Após o ataque, ele escondeu o corpo e a bicicleta da vítima em uma vegetação e levou o celular dela.

Em 28 de setembro do ano passado, a 3ª Promotoria de Justiça interpôs um recurso de Apelação, solicitando o aumento da pena. A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) acatou o recurso, aumentando a pena para 25 anos e 7 meses de reclusão, mantendo os 11 dias-multa.

