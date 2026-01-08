Menu
Trabalhador rural morre após ser atacado por abelhas em fazenda de Jardim

Durante o serviço, ele atingiu um cupinzeiro, onde havia inúmeras abelhas, que se tornaram agressivas e passaram a atacá-lo

08 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 08/01/2026 às 11h47

Francisco Ajala Torres, de 55 anos, morreu durante a quarta-feira, dia 7, após ser atacado e picado por abelhas em uma fazenda na região da Estrada do Pontal, em Jardim. Mesmo socorrido, ele não resistiu as ferroadas que sofreu em decorrência do ataque.

O homem havia sido contratado para realizar um serviço de roçada na propriedade rural, mas durante o trabalho, acabou atingindo um cupinzeiro, onde havia inúmeras abelhas, que se tornaram agressivas e passaram a atacá-lo.

Segundo informações do site Jardim MS News, algumas pessoas até tentaram ajudar a vítimas, mas não conseguiram se aproximar devido ao enxame das abelhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas enfrentou dificuldades e algumas abelhas chegaram a atacar os militares.

Após conseguirem retirar o homem da área de risco, os bombeiros o encaminharam com urgência ao Hospital Marechal Rondon. Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu às múltiplas ferroadas e veio a óbito.

O caso deverá ser avaliado pela Polícia Civil e possivelmente registrado como morte decorrência de fato atípico.

