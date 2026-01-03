Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

VÍDEO: Bombeiros salvam cachorrinho preso a grade de portão em Corumbá

Militares usaram um alicate de corte de alta precisão, permitindo a retirada segura do animal

03 janeiro 2026 - 17h11Luiz Vinicius
Cachorro foi salvo da grade do portãoCachorro foi salvo da grade do portão   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Pela manhã deste sábado, dia 3, o Corpo de Bombeiros conseguiu salvar um cachorro que estava preso na grade do portão de uma residência, na rua Rio Grande do Norte, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Quem acionou os militares foi uma popular que passava pelo local e percebeu que o cachorro não conseguia retirar a cabeça da grade, configurando uma situação de perigo.

Segundo divulgado pela corporação, uma equipe foi enviada para o local e como não havia ninguém na residência no momento, foi realizado os procedimentos corretos para a segurança do animal.

Durante todo o procedimento, os bombeiros mantiveram o cachorro calmo, utilizando técnicas de contenção e tranquilização, evitando movimentos bruscos que pudessem agravar a situação.

Em seguida, foi efetuado um corte providencial na grade do portão, com o uso de alicate de corte de alta precisão, permitindo a retirada segura do animal, que se encontrava em situação de cárcere.

"A ação foi realizada com cuidado e zelo, não sendo constatadas lesões aparentes no cachorro após o salvamento", disse a corporação.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Interior
Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Criança resgata pela PM
Interior
Bebê de 1 ano é encontrada sozinha em rua e pais são presos em Três Lagoas
Homem foi levado pela correnteza
Interior
Bombeiros da capital auxiliam nas buscas por homem desaparecido no Rio Apa
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Internacional
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Mulher teve parte do membro arrancado "no dente"
Interior
Homem arranca parte da orelha da companheira com mordida em Dourados
Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida
Geral
Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida
Idoso está desaparecido
Interior
Idoso foge de clínica em meio ao tratamento em Paraíso das Águas
Acidente aconteceu hoje de manhã
Interior
Carro bate em bitrem na MS-040 e criança fica gravemente ferida
TDAH em crianças -
Justiça
TJMS anula lei de Ribas que previa atendimento a crianças com transtornos neuropsiquiátricos

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital