VÍDEO: Bombeiros salvam cachorrinho preso a grade de portão em Corumbá

Pela manhã deste sábado, dia 3, o Corpo de Bombeiros conseguiu salvar um cachorro que estava preso na grade do portão de uma residência, na rua Rio Grande do Norte, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Quem acionou os militares foi uma popular que passava pelo local e percebeu que o cachorro não conseguia retirar a cabeça da grade, configurando uma situação de perigo.

Segundo divulgado pela corporação, uma equipe foi enviada para o local e como não havia ninguém na residência no momento, foi realizado os procedimentos corretos para a segurança do animal.

Durante todo o procedimento, os bombeiros mantiveram o cachorro calmo, utilizando técnicas de contenção e tranquilização, evitando movimentos bruscos que pudessem agravar a situação.

Em seguida, foi efetuado um corte providencial na grade do portão, com o uso de alicate de corte de alta precisão, permitindo a retirada segura do animal, que se encontrava em situação de cárcere.

"A ação foi realizada com cuidado e zelo, não sendo constatadas lesões aparentes no cachorro após o salvamento", disse a corporação.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também