Agência de notícias diz que queda de avião no Cazaquistão foi causada pela Rússia

A agência de notícias Reuters afirmou, nesta quinta-feira (26), que o acidente envolvendo um avião fabricado pela Embraer, que caiu na quarta-feira (25) no Cazaquistão, foi causado por sistema de defesa russo.

Segundo a Reuters, quatro fontes da investigação sobre o caso afirmaram à agência que um sistema de defesa russo fez disparos que atingiram o avião. Na data, haviam relatos de drones militares ucranianos sobrevoando a região onde o acidente aconteceu.

Uma fonte do governo dos Estados Unidos também foi ouvida pela agência e disse que as "indicações preliminares" apontam para o sistema de defesa russo como responsável pelo acidente.

O avião teria sido atingido pelo Pantsir-S, um sistema de defesa aéreo russo, que além do choque também teria paralisado o GPS do avião, disse a fonte norte-americana à Reuters.

Em um vídeo que roda nas redes sociais é possível ver os furos na fuselagem do avião, o que reforça a teoria. Além disso, o site de monitoramento de voos Flighradar24 mostrou que a aeronave enfrentou interferência no GPS e oscilou de altitude por 74 minutos.

As fontes afirmaram que o ataque ao avião não foi intencional, e que os militares russos acreditavam se tratar de drones ucranianos.

Confira o vídeo que circula nas redes sociais:

