JD1TV: Avião com 64 pessoas colide com helicóptero em Washington

Um acidente aéreo deixou mortos na noite de quarta-feira (29), após a colisão entre uma aeronave da American Airlines com 60 passageiros e quatro tripulantes e um helicóptero com três soldados, próximo ao Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. Uma fonte policial que os socorristas ainda não retiraram nenhum sobrevivente da água no Rio Potomac.

A fonte diz que o avião está em pedaços na água e o helicóptero está na água próxima. Veja o momento do acidente:

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação disse que o acidente aconteceu enquanto a aeronave se aproximava da pista. Todas as decolagens e pousos foram interrompidos enquanto a equipe de emergência atuava no acidente com a aeronave.

O avião era o voo 5342 da American Airlines e era um jato regional PSA Airlines Bombardier CRJ700. Ele partiu de Wichita, Kansas, na quarta-feira.

O National Transportation Safety Board está liderando a investigação, junto com a FAA.

