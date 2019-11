Bandidos alemães realizam um dos maiores roubos da história

O museu Green Vault, que fica dentro do Palácio Royal de Dresden, na Alemanha foi roubado na manhã desta segunda-feira (25) em aproximadamente 1 bilhão de euros.

De acordo com as autoridades do país, por voltas das 5 horas da manhã, o grupo desligou a energia do prédio, entraram por uma janela e levaram três ornamentos com diamante e rubi.

A quantia impressiona e pode entrar no ranking dos maiores assaltos da história do mundo. Até então, no topo estava o assalto ao Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston nos Estados Unidos, avaliado em mais de 500 milhões de dólares.

Para se ter uma noção, caso os bandidos trocassem toda essa quantia para o real, eles ficariam com R$4.640 bilhões.

O museu é um dos mais antigos do mundo, fundado em 1723, e contém a maior coleção de tesouros da Europa, com cerca de 4000 peças de marfim, ouro, prata, entre outras jóias.

Deixe seu Comentário

Leia Também