Brasileira denuncia assalto e tentativa de estupro em apartamento alugado na França

A maquiadora e influenciadora brasileira Marcela Vinhal de Carvalho, de 25 anos, denunciou que foi vítima de um assalto e tentativa de estupro durante uma viagem à Paris, na França, após sete homens armados invadiram o apartamento que ela e suas amigas alugaram pelo Airbnb.

Marcela estava hospedada na capital francesa com outras duas amigas, e na noite de 16 de novembro, último dia da viagem, acompanhada de apenas uma das amigas, ouviu batidas na porta, chegando até mesmo a achar que era a terceira amiga pedindo para entrar na casa.

No entanto, as batidas se tratavam de sete homens invadindo o apartamento. Ao portal de notícias g1, Marcela contou que os criminosos foram violentos, as agredindo e até mesmo tentando arrancar suas roupas.

"Isso aconteceu por volta de 20h, e uma das nossas amigas que tinha saído estava para chegar. Eles entraram gritando muito, nos bateram com tapas, murros e cotoveladas. Eles tentaram atirar em mim, pois eu estava em pânico e gritando muito. Bateram com a arma na cabeça da minha amiga quando ela tentou me acalmar. Eles ainda tentaram arrancar nossas calças e blusas", comentou.

Ainda segundo Marcela, a terceira amiga retornou pouco tempo depois e interfonou várias vezes, assustando os suspeitos, que deixaram o local às pressas logo em seguida. Apesar da fuga apressada, os criminosos levaram quatro celulares, 900 euros, cartões de crédito e outros itens.

As três saíram da casa e foram até a estação de metrô mais próxima para pedir ajuda, com uma mulher vendo a situação das três e acionando a polícia. As jovens foram levadas para a delegacia por volta de 21h e ficaram no local até às 8h da manhã do dia seguinte.

A situação, no entanto, não melhorou muito com os policiais, que interrogam as três como se elas fossem suspeitas, chegando a sugerir que elas eram prostitutas após encontrarem medicamentos ginecológicos e preservativos nas malas delas.

"Foi bizarro. A gente pensou que eles [policiais] eram super preparados. Eles andaram pela casa, coletaram digitais... Mas tinham algumas peças íntimas em algumas das malas e os policiais falaram que era cor de calcinha de prostituta. A gente não conseguia entender o idioma, mas uma das minhas amigas compreendia o que eles falavam. Fomos interrogadas como se fôssemos as suspeitas", relatou a brasileira.

Depois de várias horas na delegacia, as jovens foram liberadas e retornaram ao apartamento, mas algum tempo depois, a polícia retornou ao local e convocou as vítimas para exames de corpo de delito.

Ao retornarem ao apartamento, o proprietário expulsou e cancelou a reserva delas, alegando que a decisão foi tomada por motivos de "segurança".

Marcela contou que chegou a procurar o Consulado-Geral do Brasil em Paris, mas informou que não foi bem atendida por nenhum representante, chegando até mesmo a se ajoelhar e pedir ao segurança que a deixasse ficar no local até que alguém prestasse assistência, já que estava sem dinheiro e celular para entrar em contato com a família. "Quando isso aconteceu, eles [do Consulado] ameaçaram chamar a polícia para mim", contou.

Após tentar auxílio brasileiro na França, a maquiadora decidiu voltar para o Brasil, e com um telefone emprestado pela equipe do consulado, conseguiu entrar em contato com a família. Outros brasileiros, que presenciaram as jovens procurando ajuda, também as auxiliaram.

Marcela chegou no Brasil no último domingo (1º), e já retornou suas atividades no estúdio de maquiagem que administra.

"Me sinto segura aqui, mas os traumas não passam nunca. Meu estúdio fica no 2º andar de uma loja, e sempre penso que alguém vai aparecer. Tenho crises de pânico. É um sentimento de impotência, sabe?", relatou.

Em nota enviada ao g1, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, afirmou que acompanhou o caso e prestou assistência consular às brasileiras, mas não comentou nada sobre a denúncia em relação ao descaso sofrido no consulado brasileiro na França.

