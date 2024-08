China e Alba reconhecem reeleição de Maduro

A China e os países da Aliança Bolivariana para Nossa América (Alba) - que reúne Antígua e Barbuda, Cuba, Dominica, Nicarágua, São Vicente e Granadinas, Bolívia e Venezuela - se manifestaram e reconheceram a decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ) que ratificou a reeleição de Nicolás Maduro.

“Saudamos com beneplácito a decisão da Sala Eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) para dirimir essa controvérsia eleitoral, em um digno exemplo de exercício pleno de soberania”, afirmou o comunicado.

A posição da Alba diverge da tomada por vários países, como Estados Unidos (EUA), Argentina, Chile e União Europeia, que criticaram a decisão do TSJ, e de países que aguardam a publicação das atas eleitorais para reconhecerem a legitimidade do pleito, como o Brasil, Colômbia e México.

Ao ser questionado sobre a decisão do TSJ venezuelano durante coletiva de imprensa na segunda-feira (26), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que o país é capaz de lidar com seus assuntos internos, e não exige informações adicionais para reconhecer a reeleição de Maduro.

“A escolha do povo venezuelano deve ser respeitada e o direito da Venezuela de escolher independentemente o caminho do desenvolvimento deve ser respeitado. Acreditamos que o governo e o povo venezuelanos são capazes de lidar com seus assuntos internos”, afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também