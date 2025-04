Espanha e Portugal ficam sem luz após falha na rede elétrica

Um apagão na rede elétrica deixou grandes partes da Espanha e Portugal sem energia nesta segunda-feira (28), afetando desde aeroportos e estações de trem até empresas de telecomunicação, que também sofreram com interrupções.

Nos aeroportos e estações de trem de ambos os países, as empresas de transporte relatam atrasos e operações limitadas, enquanto na parte de telecomunicações, os portugueses e espanhóis sofrem com problemas generalizados para chamadas de voz, além de indisponibilidade das caixas postais e sistemas de pagamento.

Segundo a imprensa internacional, e relatos nas redes sociais, engarrafamentos também estão sendo enfrentados em grandes centros urbanos, como Madri, capital da Espanha, devido a problemas com semáforos.

A operadora da rede elétrica espanhola informou, por volta das 11h30 (horário de Mato Grosso do Sul), que já havia restaurado o fornecimento de energia para algumas regiões do país, no entanto, não conseguiu definir a causa por trás do apagão.

Já a operadora da rede elétrica portuguesa, a Redes Energéticas Nacionais (REN), disse que o apagão se deve a um fenômeno atmosférico raro conhecido como “vibração atmosférica induzida”, que ocorre quando oscilações de baixa frequência, entre 0,1 e 10 Hz, afetam os condutores e componentes da rede elétrica.

Essas vibrações têm origem na interação entre fenômenos elétricos e as condições climáticas, podendo gerar uma pequena descarga elétrica, com as partículas carregadas interagindo com o campo elétrico dos condutores, gerando ondas de pressão no ar e causando a vibração dos cabos e de outras partes da rede.

Ainda de acordo com a Ren, a restauração completa da rede elétrica portuguesa pode levar até uma semana.

