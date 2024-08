Hamas rejeita condições apresentadas por Israel para cessar-fogo na Faixa de Gaza

O grupo terrorista Hamas afirmou, neste domingo (25), que rejeita as novas condições apresentadas por Israel para negociações de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, onde a guerra já dura mais de 10 meses.

Segundo a agência de notícias Reuters, as negociações não conseguiram estabelecer um acordo para encerrar a campanha militar israelense em Gaza ou libertar os reféns capturados pelo grupo terrorista durante o ataque à Israel em 7 de outubro do ano passado.

O ponto principal de divergência nas negociações, que são mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar, está na presença de Israel no Corredor Filadélfia, trecho de terra de 14,5 km de extensão ao longo da fronteira sul de Gaza com o Egito.

De acordo com o Hamas, Israel não cumpriu o compromisso de retirar tropas do corredor e apresentou novas condições, entre elas a triagem de palestinos deslocados.

“Não aceitaremos discussões sobre retratações do que concordamos em 2 de julho ou novas condições”, afirmou o oficial do Hamas Osama Hamdan à TV Al-Aqsa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também