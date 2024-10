Homem passa por cirurgia de alto risco para tirar copo de vidro preso no intestino

Um homem, que não teve a identidade revelada, precisou passar por uma cirurgia de alto risco na cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia, para retirar um copo de vidro que estava preso em seu intestino.

Durante exame de raio-x, que teve as imagens divulgadas pelo hospital, o copo aparece na parte superior do reto e avançando em direção ao intestino superior.

O objeto foi inserido através do ânus durante ato sexual, e por se tratar de vidro, tinha o risco de se quebrar e causar hemorragias fatais ou danos irreparáveis aos órgãos. Além do copo, os médicos também removeram um preservativo e lubrificante, provavelmente usados durante o ato sexual.

Alexey Nikonov, porta-voz do hospital onde o paciente foi tratado, destacou a importância dos pacientes se sentirem seguros ao buscar ajuda, e que uma abordagem sem julgamentos é essencial em casos como esse.

“Os médicos não são a polícia da moralidade”, afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também