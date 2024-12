JD1TV: Influenciadora cai de trem ao tentar 'posar' para vídeo

Uma influenciadora digital chinesa, descrita apenas como uma “linda Tiktoker”, passou por um momento inusitada no último sábado (7), em Colombo, no Sri Lanka, ao cair de um trem em movimento enquanto tentava gravar um vídeo.

Em suas redes sociais, a jovem contou que estava explorando o país de trem quando resolveu gravar um vídeo, que foi compartilhado pela criadora de conteúdo e que viralizou nas redes sociais nesta semana, e que segundo ela, seria memorável.

A escolha de local e forma de gravação, no entanto, acabou se mostrando perigosa. Inclinada para fora do vagão do trem, ainda em movimento, a influenciadora gravava o vídeo com ajuda de uma amiga e, em um momento de distração, não percebeu um galho vindo em sua direção.

Com o galho atingindo sua cabeça, a influenciadora perde o equilíbrio e cai do trem em movimento. Para a sorte dela, ela caiu em uma área coberta por vegetação densa, o que amorteceu o impacto e impediu ferimentos graves.

Apesar de ter saído da situação com apenas um arranhão, o susto foi impactante o suficiente para ela compartilhar o vídeo e alertar outras pessoas sobre o risco de se gravar vídeos do tipo. “Eu não fazia ideia do perigo que corria. Quero que todos aprendam com o meu erro: nunca se arrisquem assim para um vídeo”, alertou.

Confira o momento em que a influenciadora cai do trem:

