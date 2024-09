Justiça só dará sentença de Trump após as eleições

A Justiça dos Estados Unidos adiou, nesta sexta-feira (6), a audiência que revelará qual será a sentença de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos que concorre novamente ao cargo, pela condenação por fraude onde comprou o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels.

A sessão que estava marcada para acontecer agora em setembro, no entanto, só será realizada agora em 26 de novembro, após as eleições dos EUA, no dia 5 de novembro. Caso condenado, Trump pode pegar até quatro anos de prisão.

Esta é a segunda vez que a decisão sobre a sentença de Trump, que foi condenado em maio pelo crime, é adiada. Inicialmente a audiência foi marcada para julho, antes de ser adiada para setembro e, agora, para o final de novembro.

Segundo o juiz Juan Merchan, responsável por determinar a sentença, o adiamento ocorre para não influenciar o resultado das eleições presidenciais dos EUA.

“O Tribunal é uma instituição justa, imparcial e apolítica”, disse o juiz.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também