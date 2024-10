Líder do Hamas é morto em confronto com tropas israelenses

“Eliminado: Yahya Sinwar.” Assim escreveram as forças militares israelenses no X nesta quinta-feira (17).

Com isso, os israelenses anunciaram a morte de Yahya Sinwar, líder do Hamas e considerado o idealizador dos ataques de 7 de outubro de 2023. Sinwar foi morto em confronto com tropas de infantaria israelenses e combatentes do Hamas durante uma patrulha de rotina em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza.

Mais cedo, as Forças de Defesa de Israel (FDI) haviam informado a eliminação de "três terroristas" durante operações no enclave, sem fornecer detalhes específicos de horário e localização.

Enquanto Israel aguardava os resultados dos exames de DNA que confirmariam a identidade do líder do Hamas, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, publicou uma imagem simbólica com os rostos de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e Mohamed Deif, chefe militar do Hamas, riscados, com um retângulo preto.

Yahya Sinwar foi apontado como um dos principais responsáveis pelo ataque coordenado pelo Hamas em 7 de outubro, que desencadeou o conflito atual entre Israel e grupos xiitas apoiados pelo Irã. Ele estava escondido nos túneis do Hamas sob a Faixa de Gaza, utilizando mensageiros para se comunicar e evitando ser localizado por tecnologias avançadas.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu às famílias dos reféns que não havia indícios de que algum deles tivesse sido ferido durante o ataque que levou à morte de Sinwar.

