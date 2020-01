Milhares de iranianos participam do funeral do general morto em ataque

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

Aconteceu neste sábado (4) em Bagdá, Iraque, o início das cerimônias fúnebres ao general iraniano Qassem Soleimani, morto nessa sexta-feira (3) em ataque aéreo dos Estados Unidos em aeroporto de Bagdá.

Milhares de pessoas se reuniram em um famoso santuário xiita em Khadhimiya, norte da capital do Iraque. Reunidos, os populares em uníssono, ecoaram gritos de guerra e palavras de ordem como “morte à América”.

Várias autoridades iraquianas participaram da cerimônia, incluindo o primeiro-ministro demissionário, Adel Abdel Mahdi, que anunciou a saída do cargo após vários meses de protestos violentos no Iraque que levaram à morte de centenas de manifestantes.

Soleimani era o comandante da Força Quds, brigada de elite da Guarda Revolucionária Islâmica. O líder supremo aiatolá, Ali Khamenei, advertiu em anúncio que o país norte-americano irá enfrentar séria retaliação.

Com as tensões crescendo, o governo dos EUA, que já possui 5.200 militares no território iraquiano, planeja enviar cerca de três mil soldados adicionais ao Oriente Médio.

O Parlamento iraquiano vai realizar uma reunião extraordinária neste domingo (5) para debater a situação no país após o ataque. Os parlamentares poderão condenar a presença norte-americana no país.

